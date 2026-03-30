Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kuşadası’ndaki mitingde yaptığı açıklamalar nedeniyle 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açıldığını duyurdu.

Hüseyin Aydın, konuya ilişkin şu paylaşımı yaptı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 29 Mart 2026 tarihinde Aydın ili Kuşadası ilçesinde düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.

Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur."

Özgür Özel ne demişti?

CHP lideri Özel, Aydın Kuşadası'nda düzenlenen mitingde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sen bu ülkede başbakanlık yaptın, cumhurbaşkanlığı yaptın. Tarihe başarıları olan, seçimler kazanmış bir başbakan bir cumhurbaşkanı olarak geçebilirdin. Yeniden aday olup yenilsen de şerefti. Aday olmayıp çekilsen de. Ancak sen bunun yerine cunta başkanı olmayı, darbe yapmayı, bir darbenin başına geçmeyi tercih ettin. Tarih boyunca bu yaptığın utançla yaşayacaksın, böyle anılacaksın."