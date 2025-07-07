Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'e 500 bin TL'lik dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 500 bin TL tutarında manevi tazminat davası açtı.

Suç duyurusunda bulunuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, detayları şu sözlerle duyurdu;

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Temmuz 2025 tarihinde MYK sonrası yaptığı basın açıklamasında, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamları, hakaretamiz ifadeleri ve tehdit mahiyetindeki sözleri nedeniyle nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.

Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan ve TCK 310/2 delaletiyle tehdit suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediyelere yapılan son yolsuzluk operasyonlarının ardından yaptığı açıklamada "milleti sokağa dökme açıklamasında" bulunmuştu. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak, "Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim. Ama bana bu milleti sokağa davet ettirme. Televizyondan izlersiniz meydanları, Mısır’daki gibi." ifadelerini kullanmıştı.