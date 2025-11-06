Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in sözlerine tepki: Ortada ağzından çıkanı kulağı duymayan zavallı bir şahıs var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde “Kütüphane 5.0 ve İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm Uluslararası Konferansı”nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Hakkımız tam anlamıyla teslim edilmese dahi günümüz bilim dünyasına katkı milletimizin yaptığı katkı göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür.

Cami ve medrese kütüphanelerimizin yanı sıra müstakil kütüphanelerimiz 17. yüzyıldan itibaren yükselmeye başladı.

Eşsiz kaynaklarla bezeli kütüphanelerimiz tek parti zihniyetinin tek parti zihniyetinin tepeden inmeci uygulamalarından dolayı merhum Cemil Meriç'in deyimiyle birer tuğla yığınına dönüştü.

Bu politikalar sebebiyle koca bir nesil ne şarklı kalabildi ne garplı olabildi. İki arada bir derede, oradan oraya savruldu. Bugün okul öncesinden, doktora düzeyine kadar kütüphanelerimizle, gençlik merkezlerimizle çıtayı daha da yükseğe taşıyoruz.

"Gençlerimize iki öğün çorba ikram ediyoruz"

Bu yıl ekim ayı itibariyle toplam 8.5 milyon ziyaretçiyi Millet Kütüphanemizde ağırlamanın kıvancını yaşadık. Her sabah erken saatlerde pırıl pırıl evlatlarımız Millet Kütüphanemize gelmek için adeta yarışıyoruz. Biz de burada okuyan yazan, okuyan, araştırma yapan ya da sınavlara hazırlanan gençlerimize günde iki öğün çorba ikram ediyoruz. 15 çeşit içecek ve keklerimizi yine ücretsiz olarak buradaki genç evlatlarımıza sunuyoruz.

28 Şubat döneminin ruhsuz zihniyetinin kurbalarından bir de İstanbul Üniversitesi'ndeki kitaplardır. Üniversitenin nadir eserler kitaplığı ve binlerce nadir eser çöpe atılmıştır. Bunlar arasında Sultan 2. Abdulhamid Han'ın kitaplığı da vardır. Bu eserleri de okuyuculara sunduk.

"Ayarları bozulmuş hakaret otomatı"

Dün ana muhalefet partisinin hezeyanlarını heayarları bozulmuş hakaret otomatım kendi partisi hem de ülkemiz siyaseti açısından inanın hicap duyarak takip ettim. Konuşan Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanı mı yoksa ayarları bozulmuş hakaret otomatı mı maalesef belli değil.

Türkiye böyle bir siyasi üskubu, böyle bi çiğliği hak etmiyor. Öte yandan şunu da hepimizi çok iyi biliyoruz. Zihin fukara olunca akıl ukala olur dilinde freni boşalırmış. Ortada zihniyle dili arasındaki bağ tamamen kopmuş, ağzından çıkanı kulağı duymayan zavallı bir şahıs var."

Hakkında soruşturma açılan Özgür Özel ne dedi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in dün akşam Ümraniye mitinginde kullandığı “Bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık” ifadeleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlarından re’sen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bugün ilimiz Ümraniye ilçesinde düzenlenen partisinin mitinginde yapmış olduğu konuşmasının bir bölümünde 'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne' yönelik soruşturmaları yürüten yargı mensuplarımızı hedef alarak Sayın Cumhurbaşkanımıza hitapla 'Bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık' şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanına Hakaret ve Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kararlılık ve titizlikle devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" denildi.