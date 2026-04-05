Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paskalya Yortusu dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İletişim Başkanlığı'ndan paylaşılan mesajda Erdoğan, Hristiyan vatandaşların ve Hristiyan dünyasının Paskalya Yortusu'nu tebrik etti.

"Barış iklimini güçlendirmekte kararlıyız"

Dünya genelinde ayrımcılık, kültürel ırkçılık ve tahammülsüzlüğün tırmanışa geçtiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ayrımcılık, kültürel ırkçılık ve tahammülsüzlüğün giderek tırmandığı günümüzde, hangi inanca mensup olursa olsun tüm vatandaşlarımızın sergiledikleri birlik, beraberlik ve dayanışma, tüm dünyada örnek olmaya devam ediyor. Toplumsal huzurumuzun teminatı olarak gördüğümüz bu barış iklimini, bilhassa bölgemizin içinden geçtiği sancılı ve sıkıntılı dönemde güçlendirmekte kararlıyız."

Erdoğan, Türkiye'nin kadim hoşgörü kültürüne ve birlikte yaşama iradesine vurgu yaparak, mesajını şöyle tamamladı:

"Bu düşüncelerle aynı gök kubbenin altında yüzyıllardır bir arada yaşadığımız ve inşallah ebediyen bir ve beraber yaşayacağımız Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Paskalya Yortularını bir kez daha kutluyor, bölgemizde ve dünyada barışa, istikrara ve huzura vesile olmasını diliyorum."