Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan PKK'nın silah bırakması sonrası ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK’nın silah bırakmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, “Terörsüz bir Türkiye hedefine giden yolda bugün atılan bu kritik adımın, milletimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı şöyle:

"Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin."