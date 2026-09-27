Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü" paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümünü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik etti.

Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Preveze Deniz Zaferimizin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu şanlı zaferle Akdeniz'i Türk gölü haline getiren Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa'yı kahraman leventleriyle birlikte rahmetle yad ediyorum. Mavi Vatan'ımızın kahramanı denizcilerimize üstlendikleri görevlerde Allah'tan muvaffakiyet diliyor, her birine selamlarımı iletiyorum."