  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ramazan ayı' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ramazan ayı' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ramazan-ı Şerif’in milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ramazan-ı Şerif’in milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Rahmet kapılarının açıldığı bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Rabb’imden niyaz ediyorum. Hayırlı Ramazanlar" ifadelerine yer verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'Ramazan ayı' paylaşımı - Resim : 1