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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Milletimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum."

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