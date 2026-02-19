  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan mesajı: Hayırlar getirmesini diliyoruz
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan mesajı: Hayırlar getirmesini diliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı Ramazan mesajında "Ramazan-ı Şerif'in milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan mesajı: Hayırlar getirmesini diliyoruz
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan-ı şerifin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Rahmet kapılarının açıldığı bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Hayırlı ramazanlar." ifadelerini kullandı.