Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan mesajı: Hayırlar getirmesini diliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan-ı şerifin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Rahmet kapılarının açıldığı bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Hayırlı ramazanlar." ifadelerini kullandı.
Ramazan-ı Şerif’in milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 18, 2026
Rahmet kapılarının açıldığı bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Rabb’imden niyaz ediyorum.
Hayırlı Ramazanlar… 🌙 pic.twitter.com/9FQJ7lizvH