Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna müzakereleri mesajı: Barışın kaybedeni olmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tiran’da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi Genel Oturumu'nda konuştu. Rusya-Ukrayna barış müzakereleri ile ilgili önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barışın kaybedeni olmayacaktır" dedi.

"Kritik minerallerde gibi iş birlikleri yapabileceğimiz birçok alan var"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu dönüşümü bizler Avrupa olarak kendi evimizde başlatmalıyız. Arz ve tedarik zincirleri, kritik mineraller gibi muazzam iş birliğine sahip olduğumuz birçok alan bulunuyor.

"Türkiye kritik önemdedir"

Güvenliğin bölünmezliği, refahın daha hakkaniyetli paylaşılması ilkeleri üzerinde bina edilecek dönüşümü Avrupa Kıtası olarak kendi evimizde başlatmalıyız. Geçmişte Avrupa'da yaşanan birçok savaş bize göstermiştir, bölündükçe zayıflıyoruz, birleştikçe güçleniyoruz. Türkiye kritik önemdedir.

"Ukrayna Rusya savaşında kapsamlı bir ateşkese katkı sağlıyoruz"

Ukrayna'da silahların susması için kritik dönemdeyiz. Çözüme dönük çabalara katkı sağlıyoruz. Tarafların teşvik edilmesi önemlidir. Trump, Zelenski ve Putin ile ayrı ayrı görüşmelerimiz oldu.

İstanbul'da dışişleri bakanımız öncülüğünde görüşmeler devam ediyor. Gelinen aşamada barışın tesisi için diyalog kanallarının açık tutulması için tüm ortaklarımızın desteğine güveniyoruz. Adil bir barışın kaybedeni olmayacaktır. Türkiye üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.

Ukrayna Rusya savaşında kapsamlı bir ateşkes öncelikli olmak üzere çözüme yönelik katkı sağlıyoruz. Sürecin hassasiyetine binaen bir dayatmada bulunmaksızın tarafların teşvik edilmesi, adil ve kalıcı barışa ulaşılması bakımından çok önemli. İlk kez akan kanın durması için önemli bir fırsat penceresi aralandı.

"Netanyahu'nun tutumu bölgeyi tehlikeye atıyor"

Gazze'de 20 aydır eşi görüşmemiş inasi felaket yaşanıyor. Buna dur demek zorundayız. Netanyahu'nun tutumu bölgeyi tehlikeye atıyor. Gazze'de 2 milyon insanın açlığa mahkum edilmesine uluslarları toplumun sessiz kalması insanlıkla bağdaşmamaktradır.

"Suriye'de yeni sayfa açıldı"

Suriye'de yeni ve umut dolu bir sayfa açılmıştır. Trump'ın yaptırımları kaldıracağını duyurması çok önemlidir. Söz konusu kararın diğer ülkelere de örnek olmasını diliyoruz.