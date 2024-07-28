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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Safiye Soyman'a taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Safiye Soyman'a oğlunun vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Safiye Soyman'a taziye telefonu
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Sanatçı Safiye Soyman'ın, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz 47 yaşında yaşamını yitirdi.

Akaröz'ün solunum yetmezliğine bağlı şikayet üzerine götürüldüğü hastanede hayata gözlerini yumduğunu öğrenildi.

Erdoğan başsağlığı diledi

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, sanatçı Safiye Soyman'ı telefonla arayarak oğlu Harun Akaröz'ün vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.

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