Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Safiye Soyman'a taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Safiye Soyman'a oğlunun vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
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Sanatçı Safiye Soyman'ın, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz 47 yaşında yaşamını yitirdi.
Akaröz'ün solunum yetmezliğine bağlı şikayet üzerine götürüldüğü hastanede hayata gözlerini yumduğunu öğrenildi.
Erdoğan başsağlığı diledi
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, sanatçı Safiye Soyman'ı telefonla arayarak oğlu Harun Akaröz'ün vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.
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