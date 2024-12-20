Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Şam’a sürpriz ziyaret iddiası

Suriye'de bir devir sona erdi. Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki gruplar, başkent Şam'ı ele geçirdi. Beşar Esad, Şam'dan ayrıldı, Rusya'ya sığındı.

HTŞ şimdi Suriye'yi idare etmeye hazırlanırken, bu sırada da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Şam'da bulunan Emevi Camii'nde namaz kıldı. Ardından Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği de 14 Aralık'ta faaliyete başladı.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Şam’a gitmeye hazırlandığı ileri sürüldü. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Şam kaynakları 15 günlük süre zarfında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Emevi Camii'ni ziyaret edebileceğini iddia etti.

HTŞ lideri Ahmet El Şara ile görüşeceği iddia edilen Erdoğan'ın, Suriyeli Türkmenler ile de bir araya geleceği öne sürüldü.

Hava ve karadan olağanüstü koruma kalkanı oluşturulacak

Eğer bu ziyaret gerçekleşirse Cumhurbaşkanı Erdoğan için Hama, Humus, İdlib hattı boyunca hava ve karadan olağanüstü koruma kalkanı oluşturulacak. Türk radarları da aktive edilerek bütün hava hareketliliği kontrol altına alınacak.