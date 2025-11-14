  1. Ekonomim
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Türkiye'ye ait bir C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Türkiye'ye ait bir C-130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü. Kaza sonrası bölgede yapılan çalışmalarda şehit olan 20 askerimizin naaşına ulaşılırken, Türkiye'ye getirildi. Öte yandan uçağa ait karakutunun da bulunduğu duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye mesajı göndedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci'nin ailelerine gönderdiği mesajda taziye dileklerini iletti.

