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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün ailesine başsağlığı diledi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Başsağlığı dileklerini iletti

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Önk'ün ailesine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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