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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Seydi Ünlü'nün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Seydi Ünlü'nün ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Uzman Çavuş kalp krizinin ardından yaşamını yitirmişti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Somali Türk Görev Kuvveti'nde görevli Uzman Çavuş Ünlü'nün geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye sevk edildiği ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu aktarılmıştı.

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