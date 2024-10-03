Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in ailesine taziyelerini iletti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Başsağlığı dileğinde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde zırhlı muharebe aracının manevrası esnasında meydana gelen kazada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileğinde bulundu.
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