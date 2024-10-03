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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in ailesine taziyelerini iletti.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Başsağlığı dileğinde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde zırhlı muharebe aracının manevrası esnasında meydana gelen kazada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileğinde bulundu.

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