Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de ekip aracıyla seyir halindeyken meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Serkan Ünal'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Mersin’de 23 Mart 2026 tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Serkan Ünal için memleketi Kırıkkale’de tören düzenlendi. Şehit polis memuru Serkan Ünal’ın cenazesi, Kırıkkale merkeze bağlı Kazmaca köyüne getirildi.
