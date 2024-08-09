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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz'ın ailesine taziye dileklerini iletti.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
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Şırnak'a 1 ay önce atanan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.

Şehit Çavuş Kalaz'ın ailesine başsağlığı dileğinde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak üs bölgesinde arama ve tarama faaliyeti esnasında rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede vefat eden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kalaz'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileğinde bulundu.

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