Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Alp'in ailesine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in ailesine taziye dileklerini iletti.
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in cenazesi, memleketi Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde toprağa verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı dileği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileğinde bulundu
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