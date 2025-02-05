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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit Mustafa Bazna için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 3 Kasım 2022 tarihinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın naaşına ulaşıldığını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit Mustafa Bazna için taziye mesajı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 3 Kasım 2022'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın naaşına ulaşıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin ailesine taziye mesajı iletti.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada,

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek 03 Kasım 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın aziz naaşına 29 Ocak 2025 tarihinde ulaşılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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