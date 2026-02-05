  1. Ekonomim
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Okur'un ailesine taziye mesajı iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur'un ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Okur'un ailesine taziye mesajı iletti
Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Okur'un ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziyelerini iletti.

Ne olmuştu?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur'un tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

