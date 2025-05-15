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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit olan Mesut Karadağ'ın ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit olan Mesut Karadağ'ın ailesine başsağlığı mesajı
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ, 14 Mayıs’ta yıldırım düşmesi sonucu şehit olmuştu.

Erdoğan, başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

 

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