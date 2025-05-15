Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit olan Mesut Karadağ'ın ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ, 14 Mayıs’ta yıldırım düşmesi sonucu şehit olmuştu.
Erdoğan, başsağlığı mesajı gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Gündem