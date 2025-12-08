Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Emre Albayrak'ın ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Çekmeköy'de operasyon esnasında çıkan çatışmada yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Emre Albayrak'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Ne oldu?

İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan eve uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonda evde bulunan şüpheliler polis ekiplerine ateş açtı.

Çıkan çatışmada özel harekat polisi Emre Albayrak yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Emre Albayrak şehit oldu.

Saldırgan öldürüldü

Şüphelilerden R.A. (35) öldürülürken diğer şüpheliler Ç.A. ve C.A. gözaltına alındı.

Suç dosyaları kabarık

Yapılan araştırmalarda baba C.A.'nın "kasten yaralama", iki oğlundan biri olan Ç.A.'nın ise "tehdit", "hakaret", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "kasten yaralama", "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak", "görevi yaptırmamak için direnme", "kötü muamele", "çocuğun kaçırılması", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından 21 suç kaydı olduğu belirlendi.

Çatışmada öldürülen, polise yönelik saldırıyı gerçekleştiren R.A.'nın ise "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak", "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret", "bilişim yoluyla hırsızlık" ve "kötü muamele" suçlarından 10 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Soruşturma sürüyor

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Başsavcılıkça yürütülmekte olan bir soruşturmaya ilişkin Çekmeköy'de bulunan bir eve arama işlemi yapıldığı esnada evin içinden kolluk güçlerine ateş açıldığı belirtildi.

Açılan ateş sonucu İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis memurunun ağır yaralandığı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu ifade edilen açıklamada, çıkan çatışmada R.A.'nın ölü, Ç.A. ve C.A'nın ise sağ ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığınca ivedilikle ve titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

Aileye acı haber verildi

Şehit, yarın Samsun'un Ladik ilçesi Avcı Sultan Mehmet Camisi’nde öğle namazının ardından Arnavutlar Köyü Aile Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Albayrak’ın Samsun’un Ladik ilçesindeki yaşayan annesi Neslihan ve babası Ramazan Albayrak'a acı haber verildi. Şehit evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

27 yaşındaki Albayrak'ın evli olduğu, altı yıl önce Hakkari'de göreve başladığı, 2022'den bu yana İstanbul'da görev yaptığı öğrenildi.