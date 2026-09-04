Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Kaygusuz'un ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak’ta görev yaptığı sırada geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Melih Kaygusuz’un ailesine taziye mesajı iletti.
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Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta görevi başındayken meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Melih Kaygusuz'un ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.