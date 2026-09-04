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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Kaygusuz'un ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak’ta görev yaptığı sırada geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Melih Kaygusuz’un ailesine taziye mesajı iletti.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Kaygusuz'un ailesine başsağlığı mesajı
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Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta görevi başındayken meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Melih Kaygusuz'un ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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