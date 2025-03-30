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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da görevdeyken şehit olan polis memuru Mesut Acar'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan, şehidin ailesine ve yakınlarına sabır ve metanet diledi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine taziye mesajı
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Şanlıurfa'da görevi başında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Polis Memuru Mesut Acar, şehit olmuştu.

Cumhurbaşkanı başsağlığı dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da firari bir hükümlünün yakalanması sırasında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 33 yaşındaki polis memuru Mesut Acar'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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