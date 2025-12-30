Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polislerin ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çatışmada şehit olan polis memurları Yasin Koçyiğit, Turgut Külünk ve İlker Pehlivan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderek taziye dileklerini iletti.

Ne oldu?

Yalova'da dün emniyet ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında, DEAŞ’lı teröristler tarafından polislere ateş açıldı.

Saldırı sonucunda polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu. Saldırıda sekiz polis ve bir bekçi de yaralandı.

Teröristlerin bulunduğu evde kadınlar ve çocukların olması nedeniyle operasyon büyük bir hassasiyetle yürütüldü. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edildi. Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirildi.