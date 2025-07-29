Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit Yıldırım'ın ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta yürütülen operasyon sırasında kayalıklardan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım’ın ailesine taziye mesajı göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta icra edilen bir operasyon sırasında kayalıklardan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Erdoğan, acılı aileye sabır ve metanet dileklerini iletti
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin ailesine gönderdiği mesajla derin üzüntülerini ifade ederek, acılı aileye sabır ve metanet dileklerini iletti.
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