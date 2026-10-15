Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel felaketi açıklaması: Tüm kurumlar koordinasyon içinde çalışmaktadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı’nın 10. yıl programında yaptığı konuşmada İstanbul’daki sel felaketine de değindi. Erdoğan, sahada gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve AFAD ile ilgili kurumların koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Öncelikle dün Antalya'da ve İstanbul'da yaşanan yoğun yağıştan sel ve su baskınlarından etkilenen kardeşlerime geçmiş olsun diyor. Hayatını kaybeden üç vatandaşımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. AFAD başta olmak üzere devletimizin tüm kurumları koordinasyon içinde çalışmakta, vatandaşlarımıza gerekli ikazları yaparken eş zamanlı olarak sahada tüm tedbirleri almaktadır. Sağanak yağışların ülkemizin farklı bölgelerinde bugün ve yarın da devam edeceği anlaşılıyor. Yeni sıkıntıların önüne geçilebilmesi için halkımızın resmi kurumlarımızın uyarılarını dikkatle takip etmelerini istiyoruz.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin için başsağlığı mesajı

Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin kardeşimiz Ankara'ya gelirken Kaynaşlı'da geçirdiği trafik kazasında vefat etti. Gayretine, samimiyetine, Üsküdar sevdasına, bizzat şahit olduğumuz ziya kardeşimize yüce Allah'tan gani gani rahmet diliyor. Kederli ailesine, yakınlarına, AK Parti camiasına ve Üsküdar halkına sabır ve başsağlığı temenni ediyorum.

Türkiye Maarif Vakfı 66 ülkede eğitim faaliyetlerini sürdürüyor

10 yıllık süre zarfında vakfımız bünyesinde görev alan, sorumluluk üstlenen Türkiye'nin eğitim vizyonunu dünya ile buluşturan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Vakıf bugün 6 kıtada ve 66 ülkede faaliyet gösteriyor. Vakfımız Asya'dan Afrika'ya, Balkanlardan Kafkasya'ya, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan çocuklara ve gençlere yeni imkanlar sunuyor. Onları bilgiyle donatıyor. Her yönüyle hayata hazırlıyor. Aynı zamanda bu çocukların farklı kültürlerle güçlü ve samimi bağlar kurmalarını sağlıyor. Okullarıyla, yurtlarıyla, üniversiteleriyle, araştırma ve eğitim merkezleriyle Türkiye'nin marif tecrübesini farklı kıtalara ulaştırıyor.

Kurumsal kapasitemizi kat be kat artırdık. Ders müfredatlarını yeni ihtiyaçlar doğrultusunda düzenledik. Okullarımızın yeşil ve dijital dönüşümlerini gerçekleştirdik. Tüm bu çalışmaların meyvesini de hamdolsun toplamayı başardık.

Türkiye, yurt dışından on binlerce öğrenci çeken bir eğitim ülkesi haline geldi

Dünyanın birçok ülkesinde Türkçe konuşan, Türkiye'yi bilen, tanıyan, Türk kültürünü ilgiyle takip eden çok sayıda insana rastlıyoruz. Şunu büyük bir memnuniyetle ifade ediyorum. Yıllarca kendi evlatlarını kılık kıyafeti, inancı, siyasi görüşü sebebiyle yurt dışına gitmek zorunda bırakmış bir ülkeden bugün kendi çocuklarına birinci sınıf eğitim vermekle kalmayıp her yıl yurt dışından on binlerce öğrenci çeken bir ülke konumuna gelmemiz Türkiye adına elbette büyük bir başarıdır.

Türkiye uluslararası eğitim vizyonunda yeni bir lige yükseldi

Biz sadece savunma sanayinde, sadece diplomaside, turizmde, dış ticarette değil, uluslararası eğitim vizyonu itibariyle de artık yeni bir ligdeyiz. İnşallah sizlerin de gayretleriyle bu ligde yükselmeye devam edeceğiz. Doğrudan yönettiğimiz toprakların üzerinde bugün 45'den fazla ülke var. Fakat batılı emperyalistlerin pençesine düşen toplumlar hem çok büyük acılar çekmiş hem de kültürel anlamda soykırıma uğramışlardır.

"Türkiye, küresel bir oyuncudur"

Dünyaya ve Türkiye'ye başkalarının penceresinden bakanlar halen farkına varamamış olsalar da ülkemiz, bugün küresel bir oyuncudur. Sadece savunma sanayisinde, diplomaside, turizmde, dış ticarette değil, uluslararası eğitim vizyonu itibarıyla da artık yeni bir ligdeyiz. Yaradılanı severiz yaradandan ötürü der, yeryüzündeki hiçbir insanı diğerinden ayırt etmez kimseye kem gözle bakmayız.

"50’yi aşkın ülkede FETÖ okullarının kapatılmasını sağladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün farklı ülkelerde açtığı okullara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak örgütün bu okulları nüfuz kazanmak amacıyla kullandığını söyledi.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ yıllar boyunca farklı ülkelerde açtığı okulları nüfus kazanmak amacıyla kullandı. Milletimizin iyi niyetini sömürdüler. Küresel emperyalizme hizmet ettiler. Siyonizme uşaklık yaptılar. 50'yi aşkın ülkede FETÖ'ye bağlı okulların tamamen veya kısmen kapatılmasını sağladık.

FETÖ'nün artık pek çok ülkede esamesi bile okunmuyor. Yarın çok daha acınası ve çok daha sefil hale gelecekler. Bu ülkeye ihanetlerinin bedelini ödeyecekler."