Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST'te Sırrı Süreyya Önder için üzüntülerini dile getirdi.

"Sırrı Süreyya Önder’in vefatından üzüntü duyuyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in vefatından duyduğum üzüntüyü burada ifade etmek istiyorum" dedi.

"Verimli bir görüşme yapmıştık"

İmralı süreci ile ilgili görüşmelerine atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Malum Sayın Önder‘i ve Sayın Buldan'ı geçen ay Külliyemizde kabul etmiş, yürüttükleri temaslarla ilgili verimli bir görüşme yapmıştık. Kendisine Allah’tan rahmet kederli ailesine sevenlerine ve DEM Parti camiasına baş sağlığı diliyorum."