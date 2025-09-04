Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi'nin 106. yılı için anlamlı mesaj

  1. Ekonomim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin yıl dönümü için ilişkin mesaj yayımladı. Erdoğan, "Bu tarihi kongrede, manda ve himaye reddedilerek, milletin kendi iradesine ve gücüne güvenmesi gerektiği ortaya konulmuş, Cumhuriyet'imizin kuruluşuna giden yolun en önemli adımlarından biri atılmıştır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'ne ilişkin, "Bu tarihi kongrede, manda ve himaye reddedilerek, milletin kendi iradesine ve gücüne güvenmesi gerektiği ortaya konulmuş, Cumhuriyet'imizin kuruluşuna giden yolun en önemli adımlarından biri atılmıştır. Bugün bizlere düşen görev, Sivas Kongresi'nin ruhunu daima canlı tutmak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, bağımsızlık ideallerimizi gelecek nesillere aktarmaktır." ifadelerini kullandı.

"Türkiye idealinin temellerinin atıldığı tarihi bir meşale"

Milli Mücadele tarihinin dönüm noktalarından biri olan 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi'nin, milletin bağımsızlık azmini, milli birlik ve beraberlik iradesini tüm dünyaya duyurduğu, tam bağımsız Türkiye idealinin temellerinin atıldığı tarihi bir meşale olduğunu belirten Erdoğan, Sivas Kongresi'nde alınan kararlar ile Türk milletinin esareti kabullenmeyeceğinin, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığının her şeyin üzerinde olduğunun ilan edildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Bu tarihi kongrede, manda ve himaye reddedilerek, milletin kendi iradesine ve gücüne güvenmesi gerektiği ortaya konulmuş, Cumhuriyet'imizin kuruluşuna giden yolun en önemli adımlarından biri atılmıştır. Bugün bizlere düşen görev, Sivas Kongresi'nin ruhunu daima canlı tutmak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, bağımsızlık ideallerimizi gelecek nesillere aktarmaktır. Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Sivas Kongresi'nin kahramanlarını, İstiklal Mücadelemizin tüm aziz şehitlerini rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, bu Kongre'ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularla selamlıyorum."

