Cumhurbaşkanı Erdoğan: Polisin üzerine otobüs sürenlerden bir şey beklenmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu'nda açıklamalarda bulundu. "Polisin dur ihtarına uymayarak aracı üstlerine süren CHP'lilere değinen Erdoğan, "Polisin üzerine otobüs sürenlerden bir şey beklenmez" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilay'ın milli mücadelenin en zorlu dönemlerinde kurulduğunu belirterek, "Yeşilay, ülkemizin dört bir yanında faaliyetlerini sürdürüyor ve öncü, ufuk açıcı roller üstleniyor. Yeşilay'a milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.

"Yeşilay, toplumu içeriden işgal etmeye çalışan sinsi oyunları engelledi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilay'ın 105. kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmada, "Program kapsamında 3 gün süresince tüm etkinliklerin katılımcılar için faydalı olmasını diliyorum. Yeşilay, 5 Mart 1920'de Dr. Mazhar Osman ve 19 arkadaşının bir araya gelmesiyle kuruldu. Bağımlılıkla mücadele eden Yeşilay, toplumu içeriden işgal etmeye çalışan sinsi oyunları engelleyerek başarılı bir şekilde varlık gösterdi" dedi.

"105 yıl boyunca başarılarla dolu bir geçmişe sahip"

Erdoğan, Yeşilay'ın 120 şubesi, 105 danışmanlık merkezi ve rehabilitasyon merkezleriyle ülke genelinde faaliyet gösterdiğini vurgulayarak, "Yeşilay, sivil toplum alanında ufuk açıcı roller üstleniyor. 105 yıl boyunca başarılarla dolu bir geçmişe sahip olan Yeşilay'ı canı gönülden tebrik ediyorum. Çalışanına, üyesine ve gönüllüsüne teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

"Güçlü aile, güçlü milleti, güçlü millet ise güçlü devleti ortaya çıkarır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeşilay’ın kurucularını rahmetle anıyorum. Güçlü aile, güçlü milleti, güçlü millet ise güçlü devleti ortaya çıkarır. En küçük bir zaafiyet, telafisi imkansız felaketlere yol açabilir. Sıhhatli bir bünyenin en büyük düşmanlarından biri bağımlılıktır. Bağımlılıkla mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz. Bu illetle mücadele, hepimiz için hayati önem taşımaktadır. Sinsi oyunlar, Yeşilay’ın varlığı ile engellenmiştir" dedi.

Erdoğan, 2024 yılında 48 bin 590 uyuşturucu operasyonu yapıldığını belirterek, "İnternetle birlikte tehditler çeşitlendi" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, aileleri uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bağımlılıkla mücadele konusunda yaptığı açıklamada, internet ve sosyal medyanın gençler ile toplum yapısını hedef aldığına dikkat çekerek aileleri uyardı.

"İnternet ve sosyal medya içeriklerinin gençlerimizi, değerlerimizi ve toplum yapımızı hedef aldığı bir dönemde, ailelerimizin çok daha dikkatli olması gerekiyor" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bağımlılıkla hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bazı meselelerin partisi, ideolojisi, kökeni ya da kimliği olmaz. Bağımlılıkla mücadele de işte böyle bir konudur. Bu sorunun üzerine hep birlikte kararlılıkla gitmemiz gerekiyor."

CHP'ye sert tepki!

Erdoğan, Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu’nda yaptığı konuşmada, alkol ve tütünle mücadele konusundaki kararlı duruşunu yineledi.

Erdoğan, "Alkol tüketimi yıllarca teşvik edildi. 28 Şubat döneminde alkol kullanmadığı için fişlenen, işinden edilen insanlar oldu. 'Milli içkimiz ayrandır' dediğimizde ağır eleştirilere maruz kaldık. Sigarayla mücadelemizi önemsediğimiz için hedef haline geldik, yasakçı ilan edildik" dedi.

14 Mayıs seçimleri öncesinde de benzer iftiralarla karşılaştıklarını belirten Erdoğan, "Muhalefet, alkolü sembolleştirme politikasını sürdürüyor. Sosyal tesisleri adeta meyhaneye çeviriyorlar. Bir yandan 'suyu bedava yapacağız' deyip fiyatını 10 kat artırıyorlar, diğer yandan alkollü içki fiyatlarını düşürmeyi vadediyorlar. Halkın dertlerini değil, bira ve şarabın fiyatını konuşuyorlar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bağımlılıkla mücadelenin süreceğini belirterek, "Hayatları karartan tüm bağımlılıklara ve insan sağlığını tehdit eden zararlı alışkanlıklara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Hepimiz için bağımsız bir gelecek hedefiyle bu mücadeleyi hep birlikte vereceğiz" dedi.

"Dur” ihtarına uymayarak aracı güvenlik güçlerinin üzerine süren CHP’lilere tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, polisin “dur” ihtarına uymayarak aracı güvenlik güçlerinin üzerine süren CHP’lilere tepki gösterdi. Erdoğan, “Polisin üzerine otobüs sürenlerden bu millete fayda gelmez” ifadelerini kullandı.