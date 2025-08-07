  1. Ekonomim
  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan spor spikeri Ümit Aktan için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından spor spikeri Ümit Aktan’ın vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından spor spikeri Ümit Aktan'ın vefatı üzerine başsağlığı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğa, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türk spor basınının usta isimlerinden Ümit Aktan’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Duayen spiker, gazeteci ve yazar Ümit Aktan’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, medya ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

