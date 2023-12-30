Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Süper Kupa'ya dair ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, özellikle sosyal medyada büyük ses getiren "Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinde sporcuların ve seyircilerin stadyumda Atatürk pankart ve tişörtleri ile yer almasına izin verilmemesi"ne dair olaylara değindi.

Erdoğan "Hangi sebeple olursa olsun sporun günlük siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır... Dün geceden itibaren muhalefet partilerinin yaptığı açıklamaları istismar siyasetinin yeni örnekleri olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Dün gece yaşanan hadiselerden duyduğumuz üzüntüyü burada altını çizerek söylüyorum.

* Biz futbol başta olmak üzere Türk sporunun tartışmalarla değil başarılarla gündeme gelmesini arzu ediyoruz. Hangi sebeple olursa olsun sporun günlük siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır, hatalıdır, sporumuza hiçbir faydası yoktur.

* Dün geceden itibaren muhalefet partilerinin yaptığı açıklamaları istismar siyasetinin yeni örnekleri olarak görüyoruz.

* Daha düne kadar, affınıza sığınarak söylüyorum, 'Siz Atatürk'ün askeri değil itlerisiniz' diyenlerle el ele, kol kola yürüyenlerin bugün söylediklerinin bizim nazarımızda hiçbir kıymet-i harbiyesi yoktur.

* Hangi adım atılması gerekiyorsa onu yapmaktan çekinmedik, çekinmeyiz.