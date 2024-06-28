Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Diplomatik ilişkilerin kurulmaması için hiçbir sebep yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, “Yeni bir seslenişe gerek yok. Kentsel dönüşümün temelinde bu tür birçok kaçak yapıların, zemin etütlerinin doğru dürüst yapılmadığı yerlerde dönüşüme gidelim ki işi sağlama bağlayalım. Yıkılan binalarda sıkıntı, bakıyorsunuz 3 kat kaçak yapılmış. Bundan sonraki süreçte kentsel dönüşümle zemin etütleri ile başlayıp TOKİ ile verilen imtihanı nasıl verdiysek, ülke genelinde bu yapıları yaparak adımlarımızı atalım ve işi sağlama bağlayalım.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Bizim Cumhur İttifakı'nın önemli bir temsilcisi olarak Devlet Bey'le uzun bir süredir çalışmalarımız var. Uzun bir süredir Devlet Bey ile yaptığımız görüşmeler var. Ve bu görüşmelerimizi ara vermeden devam ettirdik. Devam ettiriyoruz. Ve bundan sonra da yine aynı şekilde devam ettireceğiz. Burada herhangi bir suistimale de fırsat vermeyi asla düşünmüyoruz. Böyle bir şey de söz konusu değil. Yine Devlet Bey'le şu anda ülkemizin siyasi gelişiminde neler var, neler oluyor, ne gibi tedbirler almamız gerekir, bunların değerlendirmesini yaptık. Bunların görüşmesini yaptık. Ve her görüşmemizde de nereden bakarsanız, yani bir saat civarında bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Ve bu değerlendirmelerle birlikte gerek Milliyetçi Hareket Partisi gerekse Adalet ve Kalkınma Partisi olarak adımlarımızı atıyoruz.” dedi.

Suriye ile normalleşme

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Türkiye hakkındaki açıklamalarıyla ilgili soruya yanıt veren Erdoğan, "(İlişkilerin) Kurulmaması için hiçbir sebep yok. Suriye ile bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek aynı şekilde birlikte hareket ederiz ve Suriye'nin de iç işlerine karışma gibi bir derdimiz, bir hedefimiz asla olamaz. Çünkü Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluktur. Nasıl ki biz ilişkilerimizi çok canlı tuttuysak geçmişte, ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz Sayın Esed'le bu görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil yine olur. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz de asla yok." açıklaması yaptı.