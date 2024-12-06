Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Muhaliflerin hedefi Şam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Muhaliflerin hedefi Şam

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İdlib, Hama, Humus ve hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü devam ediyor. Temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin. Terör örgütleri ile direniş devam ederken Esed’e çağrımız olmuştu. Gel Suriye’nin geleceğini beraber belirleyelim demiştik. Ancak olumlu cevap alamadık. Şu an itibariyle İdlib'den sonra Hama, Humus muhaliflerin elinde. Şam'a doğru bir ilerleyiş söz konusu.

"Dünyanın suskun olduğu dönemde yardımlarımıza devam edeceğiz"

Gönlümüz bunları istemiyor. Bölge sıkıntıda. Dün Lübnan’dan bir görüşme talebi aldı. İnşallah görüşeceğiz. Beyrut’ta her taraf yerle yeksan olmuş. Dünyanın suskun olduğu dönemde yardımlarımıza devam edeceğiz.

"BM tek çıkış yolu"

Tüm dünya BM olmak üzere, dün Guterres’le görüşmem oldu. Her türlü gayreti göstereceklerini söylediler. Bölgedeki ateşkesi nasıl devam ettireceğiz, BM tek çıkış yolu.

"İsrail'in vahşetini, soykırımının hesabını sormamız gerekiyor"

İsrail kendisi hakkında verilmiş kararlardan sıyrıldı. İnsanlık hesabını soracak. İsrail'in vahşetini, soykırımını hep birlikte dünya devletleri olarak hesabını sormamız gerekiyor.