Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'ye kara harekâtı sinyali

ANKARA - NB EKONOMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak ve Suriye’nin Kuzeyine yapılan hava harekatlarının kesintisiz olarak devam ettiğini belirterek, “ Bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz. Teröristlerin içine saklanarak kendilerini güvende hissettikleri o beton tünellerin mezarları haline geleceği gün yakındır” dedi. Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin attığı bu adımlarla Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün de güvence altına alınacağını belirterek, “ Bizim tek derdimiz kendi vatandaşlarımızın ve yanı başımızdaki tüm kardeşlerimizin güvenli, huzurlu, müreffeh geleceğini inşa etmektir” diye konuştu.

AK Parti Grup toplantısında konuşan Erdoğan, Düzce Gölyaka merkezli depremi hisseden tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, Gölyaka'da çok sayıda binada hasara yol açtığını ancak vahim bir yıkım ve kaybın olmadığını söyledi. Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı faillerinin ve bağlantılarının kısa sürede aydınlatıldığını, bombayı koyan terörist ile ona yardımcı olan çok sayıda kişinin bulundukları yerlerde yakalanarak adalete teslim edildiğini söyledi. İstiklal Caddesindeki saldırıya karışanların nerede olursa olsun mutlaka bulunacağını belirten Erdoğan, “Dökülen masum kanlarının hesabı misliyle sorulacak, cezası kesilecektir” dedi. Batılı ülkelerin terör örgütünün Suriye'deki kolunu PKK'dan ayrıştırma gayretlerinin boşuna olduğunun, yaşanan her gelişme ile ortaya çıktığını belirten Erdoğan, ”Artık hiç kimsenin bu yalanla karşımıza gelmesine tahammülümüzün olmadığını ifade etmek isterim. Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır” diye konuştu. Türkiye topraklarına saldırı imkanı bırakmayacak şekilde Hatay'dan Hakkari'ye kadar güney sınırlarının tamamını güvenlik şeridi ile kapatma kararlılıklarının her zamankinden bugün daha güçlü olduğunu ifade eden Erdoğan, “Gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla bu şeridin bir kısmını zaten oluşturduk. Kalanlarını da Tel Rıfat, Münbiç, Aynularab gibi çıbanbaşı yerlerden başlayarak adım adım halledeceğiz” dedi.

“Bizde gül de var, gürz de var. Kim, hangisini isterse onunla karşısına çıkarız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette yeni bir dil kullanılması konusunda ise “Eğer muhalefet pozitif siyaset konusunda samimiyse AK Parti grubundan söz veriyorum. Bizde gül var ama bizde gürz de var. Kim hangisini isterse onunla karşısına çıkarız" diyen Erdoğan, şunları söyledi: “Artık bıkkınlık veren şu arzsız, yüzsüz, yalan ve iftira üzerine kurulu tek parti devri bakiyesi siyaset üslubunuzdan vazgeçin. Yeter ki artık kısır siyasi çıkarlarınız, anlık hazlarınız için kendi ülkenize, kendi insanınıza ihanet derecesine varacak ifadelerden, tavırlardan uzak durun. Eğer muhalefet pozitif siyaset konusunda samimi ise işte burada, AK Parti Grubu'ndan, Cumhur İttifakı adına söz veriyorum, kendilerinin hiçbir eksiklerini yüzlerine vurmayacağız, hiçbir zayıflıklarının üzerine gitmeyeceğiz, hiçbir gaflarıyla dalga geçmeyeceğiz. Çünkü Türkiye eski devir kalıntısı, siyaset tavrından çok yorulmuştur. Bilhassa gençlerimiz, desteksiz atıp tutma, hiçbir şey söylemeden çok laf etme, sırf muhalefet etme adına inatla, siyaha beyaz, beyaz siyah deme fanatikliğinden fanatizmine dayalı siyaseti kesinlikle istemiyor.”

“Siyasette küslük, dargınlık olmaz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısı sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşülmesinin doğru bir karar olduğunu, hatta Suriye'de Beşşar Esed ile de görüşülebileceği yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, ”Olabilir, siyasette küslük, dargınlık olmaz. Eninde sonunda en uygun şartta bunun adımları atılır “ dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ikinci bir görüşme olup olmayacağı sorusunu, “Tarih verilir mi?” diye yanıtladı.