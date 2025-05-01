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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (TRT) 61'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle paylaşım yaptı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT paylaşımı
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 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun (TRT) 61'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamu yayıncılığında sorumlu, tarafsız, ilkeli habercilik anlayışıyla dünyanın önde gelen kurumları arasında yer alan, ülkemizin uluslararası alanda sesi olan TRT'nin 61'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. TRT ailesinin her bir mensubuna çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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