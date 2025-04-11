Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump yorumu: Amerika ile ilişkilerimiz her alanda serpilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "4. Antalya Diplomasi Forumu Resmi Açılış Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Savaşların, çatışmaların ve ölümlerin acısını yüreklerinde taşıyan tüm mazlumları ülkem ve milletim adına selamlıyorum.

Dünyada dış politika ve uluslararası ilişkiler alanında önde gelen etkinlikler arasında yer alan foruma gelen yoğun ilgiden memnuniyet duyuyoruz. Küresel diplomasinin kalbi 3 gün boyunca burada atacak. Tercihimiz çatışma değil diyalog. Antalya'da barış mesajı veriyoruz.

Terör, açlık, yoksulluk, ırkçılık, islam düşmanlığı, iklim krizi gibi tüm insanlığı etkileyen sorunlarla uğraştığımız dönemde daha adil daha vicdanı politikalar geliştirmekte yetersiz kaldığına şahit oluyoruz.

"Dünya 5'ten büyüktür"

Dünya 5'ten büyüktür. Uluslararası toplum vicdanlı politika üretemiyor.

Biz bu coğrafyanın sadece sakinleri değiliz. Aynı zamanda sahipleriyiz. Bin yıldır buradayız. Bu topraklardayız. Nice asırlar boyunca yine burada olacağız. Biz artık çatışmanın değil uzlaşmanın, kan gözyaşı acı ve gerilimin değil refahın ve istikrarın egemen olduğu bir bölge görmek istiyoruz. Barışın savaştan daha fazla emek istediğinin farkındayız. Biz kolayı değil her zaman zoru seçtik. Ülkemiz etrafında barış kuşağı istiyoruz.

Kimsenin toprağında, egemenliğinde, kaynaklarında gözümüz yok. Yerin altındakilerle değil, insanlarla ilgileniyoruz.

İsrail'in Gazze saldırıları

Küresel vicdan ve adaleti en fazla yaralayan meselelerin başında Gazze'deki zulüm geliyor. İsrail apaçık soykırım uyguluyor. Bu zulme itiraz etmek bizim sadece kardeşlik değil aynı zamanda insanlık vazifemizdir.

İsrail 1,5 senedir en temel insan haklarını hiçe sayarak, uluslararası hukuku ayaklar altına alarak Filistin halkına karşı apaçık bir soykırım uyguluyor.

Katliamlara sessiz kalmak suça ortak olmaktır. İsrail son olarak gazetecileri hedef aldı. Bu saldırıda 3 gazeteci hayatını kaybetti.

İsrail 211 gazeteciyi katletti. İsrail Filistinlileri toprağından söküp atmaya çalışıyor. Sadece bu sabah aynı aileden 7'si çocuk 10 kişi şehit oldu. Şimdi bunun adı barbarlık değilse nedir? Ambulansın içindekileri öldürmek haydutluk değilse nedir? Çocukları, kadınları acımasızca katletmek korkaklık değilse soruyorum bu nedir?

Savaşta dahi olsa meşru bir devlet böyle hareket eder mi? Bunun adı devlet terörü değil midir? Onun için İsrail terör devletidir. Bu zulme itiraz etmek, olabilecek en güçlü tepkiyi vermek bizim sadece kardeşlik değil aynı zamanda insanlık vazifemizdir. Filistin halkının işgal karşısındaki kahramanca mücadelesini kimse 'terörizm' yaftası vurarak karalayamaz

Komşularla iyi ilişkiler tesis ederek, çatışan taraflar arasında diyalog köprüleri kurarak ülkemiz etrafında barış ve güvenlik kuşağı oluşturma çabasındayız. Ortadoğu'da barış ancak iki devletli çözümle mümkündür. Bu da 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan özgür, egemen, bir Filistin devletinin kurulmasına bağlıdır.

"İsrail saldırgan bir tavır içinde"

İsrail, saldırgan bir tavır içinde. Suriye ve Lübnan'a yönelik adımlar gerginliği artırıyor.

Suriye'de istirarsızlık isteyenlere izin vermeyiz. Suriye'de fırsatı heba ettirmeyiz. Soğuk kanlılığımızı, sabrımızı, meseleleri diyalog yoluyla çözme tavrımızı kimse yanlış anlamamalı, yanlış yorumlamamalı, sukünetimiz birilerini çok hatalı heveslere sürüklememelidir.

"Uluslararası toplumu Filistin halkının yanında olmaya davet ediyorum"

500 sene önce topraklarından kovulan İsrail halkını, Yahudileri bu topraklarda misafir ettik. O günkü Türkiye neyse bugünkü Türkiye'de aynısıdır. "Başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun tüm üyelerini bir kez daha akan kanı durdurmaya, Filistin halkının yanında olmaya davet ediyorum.

"Diyalog halindeyiz"

Trump ve Putinle diyalog halindeyiz. Suriye'nin bütünlüğü konusunda gerekli adımları atıyoruz. Suriye'de istikrarsızlık isteyenlere izin vermeyiz.

"AB üyeliği sürecimizi ilerletme konusunda hazırız"

Türkiye Avrupa'nın güvenliği için rol almaya hazır. AB üyeliği hala stratejik hedef. Türkiye AB'deki sandalyesine bir an önce kavuşmalıdır. Biz üyelik sürecimizi ilerletme konusunda hazırız. AB'den de somut adımlar atmasını bekliyoruz.

"Savunma sanayii alanında ihtiyaçlarımızı karşılamanın çok ötesine geçtik"

Güçlü bir savunma sanayii olmadan, güçlü bir dış politika olmaz. Türkiye olarak bugünkü özgüvenimizi, savunma sanayii alanındaki atılımlarımıza borçluyuz. Bugün bu alanda yüzde 80 seviyesinde yerlilik oranına ulaştık. Böylece kendi göbeğimizi kendimiz keser duruma geldik. Silahlı-silahsız, insansız hava araçlarımız gemilerimiz, tanklarımız, roket ve füzelerimizin yanı sıra pek çok yeteneğimizle kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın çok ötesine geçtik.

‘Amerika ile ilişkilerimizin her alanda serpileceğine inanıyorum’

ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefimize büyük önem veriyoruz. Başkan Trump’ın ikinci döneminde kendisi ile olan yakın dostluğumuzun katkısı ile Amerika ile ilişkilerimizin her alanda serpileceğine inanıyorum.

‘Ekonomide çok farklı bir ivme yakalayacağız’

Asya, Afrika ve Latin Amerika dostlarımızla ilişkilerimizi geliştirmenin gayretinde olacağız. Gümrük tarifeleri üzerinden kızışan ticari rekabetin yıkıcı hale gelmemesi için elimizden geleni yapmaktayız. Şoklara karşı dirençli ekonomisiyle Türkiye bu süreci sadece sorunsuz atlatmakla kalmayacak yeni dönemin kazananlarından da biri olacaktır. Ülkemizin 40 yılına, milyarlarca dolar kaynağına mal olan terör belasından kurtulduğumuzda ekonomide çok farklı bir ivme yakalayacağız.