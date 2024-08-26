Cumhurbaşkanı Erdoğan Tuncay Özkan'a dava açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini hedef alan bir paylaşım yapan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a 250 bin liralık tazminat davası açtı.

250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, "CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi sunulmuştur." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Pazar akşamı X hesabında yaptığı bir açıklamada ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "züppe" olarak hitap etmesi sebebiyle soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü sabah saatlerinde Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü etkinliklerine katılmak için gittiği Bitlis’te yaptığı bir konuşmada, CHP yöneticilerini "gösteriş müptelası elitistler" olarak tanımlamış, "Meydanlara söz verdikleri halde binlerce belediye işçisini gelir gelmez kapı dışarı ettiler. Halkçılık maskesinin arkasından Avrupa başkentlerinde halkın paralarıyla keyif çatan gösteriş müptelası bir elitizm çıktı" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'a cevap veren Özkan ise, "Seni gidi züppe seni! Sarayda otur, tahta kurul, dolarlar, milyarlar oyuncağın olsun, israflık, müsriflik yoldaşın, zenginler senin arkadaşın bize mi diyorsun 'gösteriş müptelası' diye? 13 uçak sende. Lüks hayat sende. Konvoylar dolusu otomobil yurt içinde yurt dışında sende. 22 yılda milleti fakir fukara koyup zenginlerin partisi olmak sende. Fakirle fukarayla dalga geçen partili sende. Dolar milyarderleri sende. Zindanlar bizim, saraylar senin, gösterişli olan biz öyle mi? Kıskandın mı? Seni sarayın züppesi seni!" demiş ve erken seçim çağrısı yapmıştı.