Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin PISA başarısına tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin PISA 2025'te üç farklı alanda puanını en fazla artıran OECD ülkesisi olması üzerine eğitim camiasını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Türkiye, PISA 2025’te üç farklı alanda OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu. Eğitime verdiğimiz önemin bir sonucu olan bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, velilerimizi ve eğitim camiamızın tamamını tebrik ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın daha nitelikli, daha öz güvenli, daha donanımlı yetişmeleri için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.