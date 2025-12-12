Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkmenistan'da diplomasi trafiği

2025 yılının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi ve Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Forum marjındaki temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, forumun gerçekleştirildiği Türkmenistan Maslahatlar Merkezi'nde resmi karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.

Aile fotoğrafı çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, solunda ise Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Forum sonrası konakladığı otelde, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da katıldı.

Erdoğan, Putin ile ikili görüşme gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki liderin Türkmenistan'da bir araya geleceğini duyurdu.

Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmeye ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Peskov, Putin'in gün içerisinde ekonomiyle ilgili ayrı bir toplantı gerçekleştireceğini belirtti.

Ancak programın en dikkat çeken başlığının Erdoğan- Putin görüşmesi olduğunun altını çizdi.

Forum sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Erdoğan ile görüşmek üzere onun konakladığı otele geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhamedov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile sohbet etti.