Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden hattat Yusuf Tavaslı için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden yazar, hattat ve hafız Yusuf Tavaslı için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eserleriyle, kitaplarıyla, hat sanatını icrasıyla gönüllerde müstesna bir yere sahip olan yazar, hattat ve hafız Yusuf Tavaslı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, dostlarına ve talebelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.