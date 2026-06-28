Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden hattat Yusuf Tavaslı için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar, hattat ve hafız Yusuf Tavaslı’nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımlayarak ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden yazar, hattat ve hafız Yusuf Tavaslı için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eserleriyle, kitaplarıyla, hat sanatını icrasıyla gönüllerde müstesna bir yere sahip olan yazar, hattat ve hafız Yusuf Tavaslı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, dostlarına ve talebelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
Eserleriyle, kitaplarıyla, hat sanatını icrasıyla gönüllerde müstesna bir yere sahip olan yazar, hattat ve hafız Yusuf Tavaslı’ya Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, dostlarına ve talebelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 28, 2026