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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela'ya başsağlığı ve destek mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin ardından Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela'ya başsağlığı ve destek mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Venezuela’da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız."