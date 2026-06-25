Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela'ya başsağlığı ve destek mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin ardından Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Venezuela’da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız."
Venezuela’da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükûmetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 25, 2026
Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı…