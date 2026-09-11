Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "yaklaşan seçim" mesajı

Türkiye'de erken ya da baskın seçim tartışmalarının sürdüğü bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı geldi. Rize'de vatandaşlara hitap eden Erdoğan, "Önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı yeniliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere eşi Emine Erdoğan'la birlikte geldiği memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde Güneysu Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Daha sonra otobüsten hemşehrilerine seslenen Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

"Gecemiz kutlu olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Sizleri bu güzel yaz akşamında tüm bakan arkadaşlarım ve parti teşkilatımla en kalbi duygularla selamlıyorum. Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Bu birlik, beraberlik içerisinde Rabb'im bizlere daha nice başarılar nasip etsin. Bu birliğinizi, beraberliğinizi daim kılsın. Sizlerden bu konuda her zaman bugüne kadar olduğu gibi aynı birlikteliği, aynı beraberliği, aynı gayreti bekliyoruz. Bu birlik ve beraberlik içerisinde önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum. Sizleri çok daha fazla bekletmeden ailelerinizle birlikte bu yaz akşamını geçirmenizi istiyorum."

Erdoğan ilk kez net konuştu

Yaşanan siyasi krizler nedeniyle erken seçim tartışmalarının uzun süredir devam ettiği Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konudaki sessizliğini koruyordu.

Erdoğan'ın Güneysu'daki konuşmasında bu konuda ilk kez bu kadar net ifadeler kullanması, erken seçim beklentilerini de artırdı.

Türkiye'de bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimlerin olağan takvime göre Mayıs 2028'de yapılması gerekiyor. En son Mayıs 2023'te gerçekleşen bu seçimler normal şartlarda beş yılda bir yapılıyor.