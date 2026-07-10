Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yazar Nurettin Topçu'yu anma mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "Büyük mütefekkir, sosyolog, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu'yu vefatının 51'inci yılında rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Nurettin Topçu kimdir?

Baba tarafından Erzurumlu Topçuzadeler ailesine mensup olan Nurettin Topçu, 1909 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1928'de eğitim için Fransa'ya giden Topçu, Strasbourg'da felsefe, ahlak, psikoloji, sanat felsefesi, tarih, mantık, sosyoloji ve arkeoloji alanlarında öğrenim gördü.

Felsefe doktorasını 1934 yılında Sorbonne Üniversitesinde tamamlayan Topçu, bu üniversitede doktora derecesi alan ilk Türk oldu. "İsyan Ahlakı" olarak bilinen "Conformisme et Révolte" adlı doktora teziyle büyük takdir toplayan Topçu'ya üniversite tarafından altın saat ile Amerika ve Kuzey Amerika seyahati ödülleri teklif edildi. Ancak bu ödülleri kabul etmeyen Topçu, bunun yerine Sorbonne Üniversitesinin giriş ve çıkış kulelerinde 24 saat boyunca ay yıldızlı Türk bayrağının dalgalandırılmasını talep etti. Üniversite yönetimi de bu isteği yerine getirdi.

Anadolu'yu merkeze alan "Anadoluculuk" düşünce akımının önemli temsilcilerinden olan Topçu, fikirlerini 1939-1975 yılları arasında aralıklarla yayımlanan Hareket dergisi aracılığıyla kamuoyuyla paylaştı.

Deneme, inceleme, hikâye, roman, çeviri ve ders kitabı türlerinde çok sayıda eser kaleme alan Topçu'nun başlıca eserleri arasında "İsyan Ahlakı", "Yarınki Türkiye", "İslam ve İnsan", "Ahlak Nizamı", "Ahlak", "Devlet ve Demokrasi", "Mevlana ve Tasavvuf", "Kültür ve Medeniyet" ve "Büyük Fetih" yer alıyor.

Eserlerinde Anadolu'nun manevi değerlerini, ahlak anlayışını, İslam düşüncesini, tasavvufu ve Türk tarihini derinlemesine ele alan Nurettin Topçu, 10 Temmuz 1975'te hayatını kaybetti. Topçu'nun naaşı, İstanbul'un Fatih ilçesindeki Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.