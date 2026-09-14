Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı’nın öğrenci ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerimize selamlarımı gönderiyor; hayat yolculuklarında çocuklarımızın ellerinden tutan, onların yolunu ve ufkunu aydınlatan tüm hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum."