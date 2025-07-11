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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yiğit Bulut için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut için taziye mesajı yayımladı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yiğit Bulut için taziye mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar Yiğit Bulut için taziye mesajı paylaştı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarımızdan, Ekonomi Politikaları Kurulu üyemiz, değerli mesai arkadaşım Yiğit Bulut'un vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Yiğit Bey'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

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