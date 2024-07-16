Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS mesajı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 8-9 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) sonuçları açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2024 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimize, ailelerine, eğitim-öğretim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Genç kardeşlerime başarılı bir eğitim hayatı diliyorum"

Erdoğan, "Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri yükseköğretim kurumlarında başarılı bir üniversite hayatı diliyorum." dedi.