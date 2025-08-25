  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS mesajı
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YKS yerleştirme sonuçlarının tüm gençler için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS mesajı
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. 

Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bugün açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının tüm genç arkadaşlarım, değerli aileleri ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Üniversite heyecanı yaşayan gençlerimizi tebrik ediyor, önümüzdeki ay başlayacak yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum.

Bakanlık harekete geçti: Kadın katiline 'Haksız Tahrik' indirimi onayına itiraz!Bakanlık harekete geçti: Kadın katiline 'Haksız Tahrik' indirimi onayına itiraz!Gündem

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü mesajıGündem

 

Gündem
Burdur’da yangın söndürme uçağı kırım geçirdi, pilotlar kurtarıldı
Burdur’da yangın söndürme uçağı kırım geçirdi, pilotlar kurtarıldı
Rus yüzücü İstanbul Boğazı’nda yapılan yüzme yarışında kayboldu
Rus yüzücü İstanbul Boğazı’nda yapılan yüzme yarışında kayboldu
DEM Parti heyeti İmralı'ya gidecek
DEM Parti heyeti İmralı'ya gidecek
Bakanlık harekete geçti: Kadın katiline 'Haksız Tahrik' indirimi onayına itiraz!
Bakanlık harekete geçti: Kadın katiline 'Haksız Tahrik' indirimi onayına itiraz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü mesajı
Erdoğan'dan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümüne ilişkin mesaj
Arıkan Otel davası: 3 kamu görevlisine 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi
Arıkan Otel davası: 3 kamu görevlisine 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi