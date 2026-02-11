Erdoğan'dan Yunanistan mesajı: İki ülke arasındaki meseleler çetrefilli ama çözümsüz değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Miçotakis, merdivenlerde Türk ve Yunan bayrakları önünde fotoğraf çektirdi. Erdoğan, daha sonra Miçotakis ile görüşmeye geçti.

Görüşmenin ardından iki lider, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Atina'yı 7 Aralık 2023'de ziyaret etmiştim. Diyalog kanalını açık tutma, ilişkilerimizi geliştirme noktasında mutabakatımızı, Atina Bildirgesi'yle kayıt altına almıştık. Üst düzey temasların bu manada bizlere elverişli zemin sunduğunu görüyoruz.

"Ticaret hacmi hedefi 10 milyar dolar"

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 7 milyar dolara ulaşan ikili ticaretimizi, 10 milyar dolara çıkarma hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Bugün iki ülkenin iş konseyleri bir araya geldi.

"İki ülke arasındaki meseleler çetrefilli ama çözümsüz değil"

Sayın Başbakan'la görüşmemizde Ege ve Doğu Akdeniz'e ilişkin tutumlarımızı açık ve samimi şekilde ele aldık. Bu hususta geçmişten bu yana şunu savunuyoruz; mevcut meseleler çetrefilli olmakla birlikte uluslararası hukuk temelinde çözümsüz de değildir. Yeter ki iyi niyet, yapıcılık ve çözüm iradesi olsun. Bu konuda hemfikir olduğumuzu memnuniyetle gördüm.

Ege'de birbiriyle bağlantılı sorunların çözümleri noktasında ilerleme kaydedilebileceğine inanıyorum. Terör ve organize suçlarla mücadele konusundaki beklentilerimizi sayın Başbakanla bir kez daha paylaştım. Münasebetlerimizin beşeri unsurunu teşkil eden azınlıklar konusunda tarihi sorumluluk bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Batı Trakya Türk azınlığının dini özgürlük ve eğitimden tam olarak yararlandırmaları konusundaki beklentilerimizi sayın Başbakan'la paylaştım.

"Gazze ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdik"

Türkiye ve Yunanistan güvenlik ve istikrara tehdit teşkil eden gelişmeyle karşı karşıyadır. Türkiye olarak Avrupa'da başlatılan savunma girişimlerinde yer almamızın müşterek menfaatimiz olduğunu düşünüyorum. Sayın Başbakan'la Gazze, bölgesel gelişmeleri değerlendirdik. İsrail'in Filistin yönetimini zayıflatmaya yönelik aldığı son kararları reddediyoruz. Dünyanın önde gelen ülkeleri gibi bizim ve kardeş ülkelerin tutumu ortadadır.

Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrar Filistin meselesine iki devlet temelinde adil çözüm bulunmasından geçiyor. 2025-2026 dönemi BM Güvenlik Konseyi Geçici Üyesi olan Yunanistan'ın bölgemizin menfaati bakımından iki devletli çözüm perspektifini konseyin gündeminde tutacağına ininıyorum. Suriye'de bölgede barışa katkı sunan konuma süratle ulaşması için yapılabileceklere değindik. Üstlendiğimiz yapıcı rolün sadece Suriye için değil Yunanistan ve Avrupa'nın güvenliği için ne derece mühim olduğu ortadadır. Suriye'de ülkede tüm bileşenlerin kapsayıcı anlayışla geleceğe yürümesini ümit ediyoruz.

İki komşu ve müttefik olarak işbirliğini temel alan anlayışla diyalog kanallarını açık tutmamız gerektiğine yürekten inanıyorum. Sayın Başbakan ve kıymetli heyet üyelerine bir kez daha teşekkür ediyorum."